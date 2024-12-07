Сотрудники МЧС на руках вынесли пенсионерку из трамвая, попавшего в ДТП в Перми
МЧС РФ: В Перми произошло ДТП с участием двух трамваев, есть пострадавшие
В Перми столкнулись два трамвая. Обложка © Telegram / МЧС России
В Перми произошла авария с участием двух трамваев. В результате ДТП пострадали несколько человек. Столкновение произошло на пересечении улиц Уральская и Крупская, около городского цирка, сообщает МЧС России.
Кадры с места ДТП в Перми. Видео © Telegram / МЧС России
Во время удара очевидцы услышали сильный хлопок и крики. Окна в салонах также разбились. На место быстро выехали оперативные службы.
«По предварительной информации, пострадали семь человек, получив травмы лёгкой степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле», — заявил глава Перми Эдуард Соснин.
На месте ДТП работали десять специалистов и три единицы техники. Обложка © Telegram / МЧС России
На месте ДТП дежурили скорая и машина реанимации. Спасатели МЧС уже эвакуировали пострадавшую и ещё одну пожилую женщину вынесли на руках. Все на ДТП выехали десять специалистов и три единицы техники.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одной аварии, которая произошла сегодня, 7 декабря, но в Новосибирской области. Там междугородний автобус КАВЗ слетел в кювет. В момент происшествия внутри находились 26 пассажиров, которые ехали по маршруту «п. Садовый — п. Верх-Тула». По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением.