Сотрудники МЧС на руках вынесли пенсионерку из трамвая, попавшего в ДТП в Перми

В Перми произошла авария с участием двух трамваев. В результате ДТП пострадали несколько человек. Столкновение произошло на пересечении улиц Уральская и Крупская, около городского цирка, сообщает МЧС России.

Кадры с места ДТП в Перми. Видео © Telegram / МЧС России

Во время удара очевидцы услышали сильный хлопок и крики. Окна в салонах также разбились. На место быстро выехали оперативные службы.

«По предварительной информации, пострадали семь человек, получив травмы лёгкой степени тяжести. Всем оказывается необходимая помощь. Ситуацию держу на контроле», — заявил глава Перми Эдуард Соснин.

На месте ДТП работали десять специалистов и три единицы техники. Обложка © Telegram / МЧС России

На месте ДТП дежурили скорая и машина реанимации. Спасатели МЧС уже эвакуировали пострадавшую и ещё одну пожилую женщину вынесли на руках. Все на ДТП выехали десять специалистов и три единицы техники.