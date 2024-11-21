В Магнитогорске бабушка попала под трамвай и осталась без ног, а водитель даже не заметила

В Магнитогорске пожилая женщина пострадала, когда попала под трамвай. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Трамвай наехал на женщину в Магнитогорске. Видео © VK / Госавтоинспекция города Магнитогорска

«46-летний водитель <...> при повороте направо совершила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения транспортного средства», — указано в сообщении.

Уточняется, что трамвай КТМ 5М3 следовал по первому маршруту.

Водитель транспорта не почувствовала, что сбила человека и поехала по маршруту дальше. В Госавтоинспекции Магнитогорска отметили, что стаж водителя составляет 24 года, ранее она не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

По информации портала 74.ru, пострадавшую госпитализировали и ампутировали ноги. Кроме того, у пожилой женщины обнаружили перелом черепа. Пенсионерке провели операцию, сейчас она в реанимации.