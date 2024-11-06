Нёс кисть в руке: В Приморье полицейские помогли мужчине, отрезавшему конечность пилой

В Благовещенске Амурской области полицейские помогли оперативно доставить мужчину с тяжёлой травмой руки в медицинское учреждение. Об этом сообщает официальный телеграм-канал УМВД России по региону.

Как сообщается, во время несения службы экипаж Госавтоинспекции в составе старших лейтенантов полиции Андрея Бурчика и Александра Маковчика получил обращение от местной жительницы.

Женщина рассказала, что её муж пострадал, когда его рука попала в циркулярную пилу. Мужчина зашёл в дом, держа кисть одной своей руки в другой, после чего попросил супругу заводить машину и везти его в больницу.

В Приамурье сотрудники ДПС помогли мужчине, отрезавшему себе руку циркулярной пилой. Видео © Telegram / Амурская полиция

Полицейские сразу же посадили мужчину в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы, доставили его в отделение микрохирургии Амурской областной больницы, где передали медикам.

Позже супруга пострадавшего поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оперативность, профессионализм и отзывчивость.

«Учитывая то, что при таких травмах очень важно как можно более быстрое начало оказания помощи, мы искренне благодарны 348 экипажу ДПС за помощь и содействие. Спасибо вам!», — искренне поблагодарила сотрудников женщина.