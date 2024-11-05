Задержан мужчина, до смерти забивший хоккеиста Торточакова в Хакасии

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм хоккеисту хакасского «Металлурга» Артёму Торточакову. Об этом сообщает управление СК РФ по региону в телеграм-канале.

«В Абакане задержан подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине в результате драки около развлекательного заведения», — говорится в сообщении СК.

Там добавили, что против 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Согласно версии, следствия в ночь на 3 ноября потерпевший и подозреваемый начали ссориться возле одного из развлекательных заведений. Оппонента хоккеиста избил его руками и ногами. Позже драка переместилась в сторону перекрёстка улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко. Оттуда Торточакова и госпитализировали. Врачи пытались его спасти, но не смогли.

Артёму Торточакову было 37 лет, он играл за «Металлург» города Абазы Республики Хакасия.