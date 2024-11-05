Задержан мужчина, до смерти забивший хоккеиста Торточакова в Хакасии
СК: Задержан подозреваемый в убийстве хоккеиста Торточакова в Абакане
Артём Торточаков. Обложка © VK / ХК «Металлург» Абаза
Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм хоккеисту хакасского «Металлурга» Артёму Торточакову. Об этом сообщает управление СК РФ по региону в телеграм-канале.
«В Абакане задержан подозреваемый в причинении смертельных травм мужчине в результате драки около развлекательного заведения», — говорится в сообщении СК.
Там добавили, что против 25-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Согласно версии, следствия в ночь на 3 ноября потерпевший и подозреваемый начали ссориться возле одного из развлекательных заведений. Оппонента хоккеиста избил его руками и ногами. Позже драка переместилась в сторону перекрёстка улиц Дружбы Народов и Кати Перекрещенко. Оттуда Торточакова и госпитализировали. Врачи пытались его спасти, но не смогли.
Артёму Торточакову было 37 лет, он играл за «Металлург» города Абазы Республики Хакасия.
Напомним, сегодня стало известно, что нападающий хакасского «Металлурга» Торточаков умер после драки у ночного клуба в Абакане. Причина его конфликта с убийцей выясняется.