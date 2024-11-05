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5 ноября, 14:43

Нападающий «Металлурга» Торточаков умер после драки у ночного клуба в Абакане

Артём Торточаков. Обложка © VK / Артём Торточаков

Артём Торточаков. Обложка © VK / Артём Торточаков

После драки у ночного клуба в Абакане скончался игрок хакасского ХК «Металлург» Артём Торточаков. Об этом доложил источник в правоохранительных органах в беседе с РИА «Новости».

«Хоккеист Артём Торточаков скончался после драки у ночного клуба в медучреждении», — сообщил источник.

В официальной группе команды спортсмена сообщают, что Торточаков умер 3 ноября. Отмечается, что Артём был не просто успешным хоккеистом, но и душой клуба. Местный Следком возбудил уголовное дело.

По данным правоохранителей, в ночь на 3 ноября у входа в клуб случилась ссора, в ходе которой 25-летний парень нанёс хоккеисту несколько ударов в голову. Потасовка переместилась подальше от заведения. Артём был доставлен в реанимацию, но, несмотря на старания врачей, погиб.

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Николай Рюмин
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