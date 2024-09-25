Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:32

Челябинская пенсионерка случайно отпилила руку циркулярной пилой

Челябинская пенсионерка случайно отпилила себе руку пилой. Врачи не смогли спасти конечность и ампутировали её.

Как сообщил источник Life.ru, 66-летняя женщина каждый год сама заготавливает дрова на зиму, и опыт обращения с циркулярной пилой у неё был большой. Но в понедельник она подошла к инструменту не с той стороны и случайно зацепила диск.

Челябинская пенсионерка случайно отпилила себе руку пилой. Фото © Life.ru

Челябинская пенсионерка случайно отпилила себе руку пилой. Фото © Life.ru

В областной больнице Троицка врачи сказали, что шансов сохранить руку нет. Женщине ампутировали левую кисть. Устанавливать протез пострадавшая не планирует и продолжит работу по хозяйству правой рукой.

В Татарстане бабушка чуть не оставила внучку без головы во время заготовки дров
В Татарстане бабушка чуть не оставила внучку без головы во время заготовки дров
Обложка ©

Freepik.com

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров