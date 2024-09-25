Челябинская пенсионерка случайно отпилила руку циркулярной пилой
Челябинская пенсионерка случайно отпилила себе руку пилой. Врачи не смогли спасти конечность и ампутировали её.
Как сообщил источник Life.ru, 66-летняя женщина каждый год сама заготавливает дрова на зиму, и опыт обращения с циркулярной пилой у неё был большой. Но в понедельник она подошла к инструменту не с той стороны и случайно зацепила диск.
Челябинская пенсионерка случайно отпилила себе руку пилой. Фото © Life.ru
В областной больнице Троицка врачи сказали, что шансов сохранить руку нет. Женщине ампутировали левую кисть. Устанавливать протез пострадавшая не планирует и продолжит работу по хозяйству правой рукой.