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Регион
9 декабря, 13:13

Три человека могут находиться под завалами склада в Подмосковье после взрыва

Мощный взрыв произошёл в складском здании рядом с подмосковным Пушкино — в посёлке Лесной. Здание частично обрушилось и загорелось, под завалами могут быть люди, сообщают наши коллеги из ТАСС. По предварительным данным, неизвестна судьба троих человек.

Три человека могут находиться под завалами склада в Подмосковье после взрыва. Видео © Пресс-служба МЧС

МЧС подтвердило факт инцидента. По данным ведомства, пожар на семи квадратах локализовали 24 специалиста и семь единиц техники.

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А ранее в Севастополе отправившаяся тушить пожар машина МЧС попала в аварию. На месте выяснилось, что загорелись коробки с мусором, их потушили, пострадавших нет

Обложка ©

Пресс-служба МЧС

Марина Фещенко
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