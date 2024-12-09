Три человека могут находиться под завалами склада в Подмосковье после взрыва
Мощный взрыв произошёл в складском здании рядом с подмосковным Пушкино — в посёлке Лесной. Здание частично обрушилось и загорелось, под завалами могут быть люди, сообщают наши коллеги из ТАСС. По предварительным данным, неизвестна судьба троих человек.
Три человека могут находиться под завалами склада в Подмосковье после взрыва. Видео © Пресс-служба МЧС
МЧС подтвердило факт инцидента. По данным ведомства, пожар на семи квадратах локализовали 24 специалиста и семь единиц техники.
А ранее в Севастополе отправившаяся тушить пожар машина МЧС попала в аварию. На месте выяснилось, что загорелись коробки с мусором, их потушили, пострадавших нет
Пресс-служба МЧС