Три человека могут находиться под завалами склада в Подмосковье после взрыва

Мощный взрыв произошёл в складском здании рядом с подмосковным Пушкино — в посёлке Лесной. Здание частично обрушилось и загорелось, под завалами могут быть люди, сообщают наши коллеги из ТАСС. По предварительным данным, неизвестна судьба троих человек.