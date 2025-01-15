В Петербурге мужчина месяцами совращал дочь, пока не вмешалась его бывшая жена

Ранее Life.ru рассказывал о том, как самый известный Дед Мороз Бугульмы в Татарстане оказался на скамье подсудимых по обвинению в педофилии. 54-летний Владимир Шишканов от года к году дарил детям конфеты и даже иногда приглашал домой. Однако впоследствии вскрылось, что мужчину в прошлом судили за хранение порнографии с несовершеннолетними. Теперь преступника обвиняют в том, что в 2024 он остался наедине с маленькой дочкой своих знакомых и изнасиловал её, сняв свои действия на видео и позже выложив их в Сеть.