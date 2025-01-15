В Петербурге мужчина месяцами совращал дочь, пока не вмешалась его бывшая жена
Житель Петербурга на протяжении четырёх месяцев совращал свою 15-летнюю дочь, пока его бывшая супруга не обратилась в полицию. О ситуации со ссылкой на источник сообщает «Рен-ТВ».
«Женщина заявила, что её бывший муж совращал их 15-летнюю дочь. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», а также «Развратные действия несовершеннолетнего», — цитирует своего собеседника телеканал.
Следствие установило, что обвиняемый совершал развратные действия и иные акты сексуального насилия в отношении дочери-подростка в здании торгового центра, подъезде жилого дома и собственной квартире. Сейчас мужчина находится под стражей, следственные действия продолжаются.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как самый известный Дед Мороз Бугульмы в Татарстане оказался на скамье подсудимых по обвинению в педофилии. 54-летний Владимир Шишканов от года к году дарил детям конфеты и даже иногда приглашал домой. Однако впоследствии вскрылось, что мужчину в прошлом судили за хранение порнографии с несовершеннолетними. Теперь преступника обвиняют в том, что в 2024 он остался наедине с маленькой дочкой своих знакомых и изнасиловал её, сняв свои действия на видео и позже выложив их в Сеть.
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