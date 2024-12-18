Изнасиловал девочку и снял на видео: Самый известный Дед Мороз Бугульмы оказался серийным педофилом

Самого известного Деда Мороза Бугульмы (Татарстан) обвинили в серийной педофилии. Как пишет Mash, местный общественник Владимир Шишканов, которому 54 года, ежегодно катался на велосипеде по городу и раздавал детям конфеты, а некоторых приглашал домой.

Шишканов катался по городу и раздавал детям конфеты, а потом его поймали на педофилии. Видео Mash

Перед каждым Новым годом Дядя Вова, как мужчину называли в Бугульме, строил горки для детей и развлекал их в костюме Деда Мороза. В прошлом году ребёнок получил травму на горке, и городская администрация постановила снести её.

Позже выяснилось, что Шишканов был судим за хранение детского порно, а теперь он ещё и обвиняется в изнасиловании шестилетней девочки. Согласно информации следствия, летом 2024 года мужчина делал ремонт балкона у знакомых и остался наедине с их маленькой дочерью. Шишканов «совершил действия сексуального характера» в отношении ребёнка и заснял всё на камеру смартфона, после чего опубликовал видео в интернете.

Спустя время пострадавшая рассказала обо всём родителям. Деда Мороза-педофила задержали. В его телефоне правоохранители обнаружили переписки с детьми и то самое видео с изнасилованием. В ходе обысков полицейские нашли детское бельё и носки. Сейчас Шишканов находится в СИЗО в ожидании суда по делу об изнасиловании и распространении детской порнографии. Следствие подозревает, что он причастен и к другим аналогичным преступлениям.

«Гражданам, располагающим какими-либо сведениями о противоправной деятельности обвиняемого, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы», — призвали в СК.