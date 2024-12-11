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11 декабря, 07:44

Педофила-садиста из Красноярска приговорили к пожизненному за изнасилование девочки

В Красноярске приговорили к пожизненному заключению надругавшегося над школьницей

Педофил из Красноярска Владислав Харлашин приговорён к пожизненному заключению за изнасилование 9-летней девочки. Такое решение вынес Красноярский краевой суд, пишет NGS24.RU.

Владислав Харлашин. Фото © Kras Mash

Владислав Харлашин. Фото © Kras Mash

Его признали виновным по ряду статей. Вместе с этим его обязали выплатить миллион рублей компенсации морального вреда родителям пострадавшей девочки.

Напомним, 47-летний Харлашин 3 ноября 2023 года был под наркотиками и зашёл в подъезд за 9-летней девочкой. Мужчина попросил у школьницы воды, чтобы попасть в её квартиру. Там незнакомец в течение трёх часов насиловал малышку и даже ввёл ей инъекцию наркотиков. Он также снимал весь процесс на видео.

ФСИН получила полный доступ к врачебной тайне педофилов
ФСИН получила полный доступ к врачебной тайне педофилов
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roman Chazov

Оксана Попова
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