Педофила-садиста из Красноярска приговорили к пожизненному за изнасилование девочки

Напомним, 47-летний Харлашин 3 ноября 2023 года был под наркотиками и зашёл в подъезд за 9-летней девочкой. Мужчина попросил у школьницы воды, чтобы попасть в её квартиру. Там незнакомец в течение трёх часов насиловал малышку и даже ввёл ей инъекцию наркотиков. Он также снимал весь процесс на видео.