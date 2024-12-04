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4 декабря, 06:59

В Красноярске судимый педофил накачал 9-летнюю девочку наркотиками и изнасиловал

Прокурор запросил пожизненный срок для педофила Харлашина из Красноярска

Красноярский краевой суд завершил процесс рассмотрения в закрытом формате дела Владислава Харлашина, который обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки в 2023 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Красноярского краевого суда и судов Красноярского края».

Владислав Харлашин. Фото © Kras Mash

Владислав Харлашин. Фото © Kras Mash

По данным следствия, 47-летний Харлашин 3 ноября 2023 года был под наркотиками и зашёл в подъезд за 9-летней девочкой. Мужчина попросил у школьницы воды, чтобы попасть в её квартиру. Там незнакомец в течение трёх часов насиловал малышку и даже ввёл ей инъекцию наркотиков. Он также снимал весь процесс на видео.

Харлашин обвиняется в нескольких особо тяжких преступлениях по ст.139, ч.5 ст.132, ст.119, ст.242.2,ч.4 228.1 УК РФ. Окончательный приговор будет озвучен 11 декабря в 14:00. Прокурор запросил для Харлашина пожизненное. Ранее он уже был судим за похожее преступление.

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Недавно в городе Мариинске в Кемеровской области пьяный бездомный изнасиловал на кладбище 6-летнюю девочку, куда сам её заманил, пообещав угостить конфетами. Вскоре его схватили правоохранители и предъявили обвинения.

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Life.ru

Николай Рюмин
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