В Красноярске судимый педофил накачал 9-летнюю девочку наркотиками и изнасиловал

Красноярский краевой суд завершил процесс рассмотрения в закрытом формате дела Владислава Харлашина, который обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки в 2023 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Красноярского краевого суда и судов Красноярского края».

Владислав Харлашин. Фото © Kras Mash

По данным следствия, 47-летний Харлашин 3 ноября 2023 года был под наркотиками и зашёл в подъезд за 9-летней девочкой. Мужчина попросил у школьницы воды, чтобы попасть в её квартиру. Там незнакомец в течение трёх часов насиловал малышку и даже ввёл ей инъекцию наркотиков. Он также снимал весь процесс на видео.

Харлашин обвиняется в нескольких особо тяжких преступлениях по ст.139, ч.5 ст.132, ст.119, ст.242.2,ч.4 228.1 УК РФ. Окончательный приговор будет озвучен 11 декабря в 14:00. Прокурор запросил для Харлашина пожизненное. Ранее он уже был судим за похожее преступление.