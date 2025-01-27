Англичанин накачивался наркотиками и избивал русскую жену и дочь из-за ненависти к РФ

Россиянка по имени Елена сбежала от мужа-тирана из Лондона, после того как супруг начал избивать её и их общую дочь из-за специальной военной операции. Как стало известно SHOT, англичанин Дарран Уилдон помешался на антироссийской пропаганде и стал ненавидеть свою семью, в том числе и ребёнка.

Бывшая жительница Белгорода познакомилась с иностранцем в Интернете, и в 2015 году парочка поженилась. До февраля 2022-го всё в семье было хорошо, а затем начался настоящий ад. По словам Елены, супруг начал угрожать ей и их дочери. Дарран утверждал, якобы все россияне «должны умереть» и даже обещал убивать их «спецпулями». Со временем мужчина совсем слетел с катушек и стал применять физическое насилие, запирая жену и дочку в кладовке. После приезда матери Елены ситуация ухудшилась, так как неконтролируемые вспышки гнева распространилась ещё и на пенсионерку. Затем Уилдон запретил всем говорить по-русски и стал принимать запрещённые препараты, запивая их алкоголем.

Не выдержав постоянных угроз и издевательств, россиянка приняла смелое решение и сбежала из дома с дочкой и матерью, спрятавшись у соседей. Полиция арестовала Уилдона, а суд запретил ему приближаться к родным. После этой истории Дарран улетел в Австралию, а Елена — вернулась в Белгород, где подала на развод. Впрочем, семья всё равно живёт в постоянном страхе, что абьюзер вернётся за ними. Девочка же, по словам мамы, наотрез отказывается разговаривать на английском и даже учить этот язык после пережитого.