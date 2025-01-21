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Регион
21 января, 14:37

Украинцы стали лучше относиться к россиянам

КМИС: Жители Украины стали позитивнее относиться к россиянам

Среди жителей Украины возросло количество тех, кто позитивно относится к россиянам. Такой вывод сделали социологи из Киевского международного института социологии (КМИС), проведшие опрос, в котором участие приняли 989 украинцев.

39% респондентов заявили о готовности общаться с россиянами, а ещё 29% выразили мнение о том, что русские должны проживать на территории Украины. Однако негативно к гражданам РФ относятся 32: опрошенных. В 2023 году сразу 80% украинцев считали, что россиян нельзя даже пускать в страну.

Близко общаться с русскоязычными украинцами готовы 49% участников опроса, а 34% заявили, что они могут жить на территории страны. Ещё 17% всё так же негативно относятся к говорящим на русском и считают, что таких на Украине вовсе не должно быть.

К сбежавшим с Украины положительно относятся 47% граждан, ещё 40% хотели бы их возвращения на родину. При этом 13% респондентов сообщили о своём негативном отношении к беженцам.

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Кстати, за прошедший год втрое больше сбежавших из Украины так и не вернулись в страну. При этом пик оттока населения случился в июне 2024, когда украинское руководство приняло закон об усилении мобилизации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Владимир Озеров
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