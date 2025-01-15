Названо число украинцев, сбежавших из Незалежной за последний год

За прошедший год число украинцев, которые не вернулись на родину из-за границы, увеличилось втрое. Согласно данным сайта Опендатабот, за 2024 год не приехало обратно в страну 443 тысячи человек.

Число значительно выросло, ведь в 2023 году разница между уехавшими и вернувшимися составила 134 тысячи человек.

Пик безвозвратного отъезда украинцев пришёлся на июнь 2024 года — ровно через месяц после принятия закона об усилении мобилизации на территории страны. У людей призывного возраста оставался месяц на обновление военно-учётных данных.

Согласно официальным данным, за 3 года с Украины безвозвратно уехали 3 миллиона человек. Для примера, до начала СВО столько же украинцев покинули родные земли за 11 лет. Стоит отметить, что это официальные данные выезда через пункты пропуска — без учёта местных жителей, сбежавших из страны окольными путями.