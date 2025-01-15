Названо число украинцев, сбежавших из Незалежной за последний год
Опендатабот: Число граждан Украины, уехавших из страны, выросло втрое
За прошедший год число украинцев, которые не вернулись на родину из-за границы, увеличилось втрое. Согласно данным сайта Опендатабот, за 2024 год не приехало обратно в страну 443 тысячи человек.
Число значительно выросло, ведь в 2023 году разница между уехавшими и вернувшимися составила 134 тысячи человек.
Пик безвозвратного отъезда украинцев пришёлся на июнь 2024 года — ровно через месяц после принятия закона об усилении мобилизации на территории страны. У людей призывного возраста оставался месяц на обновление военно-учётных данных.
Согласно официальным данным, за 3 года с Украины безвозвратно уехали 3 миллиона человек. Для примера, до начала СВО столько же украинцев покинули родные земли за 11 лет. Стоит отметить, что это официальные данные выезда через пункты пропуска — без учёта местных жителей, сбежавших из страны окольными путями.
Ранее правительство Украины заявило, что планирует вернуть граждан, находящихся за границей, не применяя при этом насильственных методов. Однако конкретные способы возвращения людей домой никто из представителей Киева так и не назвал.
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