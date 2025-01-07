Киев намерен вернуть на родину 20-25 млн уехавших за рубеж украинцев
Министр нацединства Чернышов: Киев намерен вернуть 20-25 млн украинских беженцев
Киев намерен вернуть на родину 20-25 млн уехавших за рубеж украинцев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium
Правительство Украины планирует вернуть граждан, находящихся за границей, без применения насильственных методов. Об этом сообщил министр национального единства Алексей Чернышов. Однако он не уточнил, какие именно меры будут предприняты для реализации этой инициативы.
«За рубежом у нас 20-25 млн, по нашим оценкам, на Украине 32 млн приблизительно. И мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным, никаких принудительных мер не будет», — заявил он эфире национального телемарафона.
Эксперты считают, что Украина движется к исчезновению населения, к 2051 году его численность может сократиться до 25 миллионов человек. Быстрая капитуляция могла бы помочь избежать демографической катастрофы. Тем временем украинские власти пытаются убедить страны Европейского Союза прекратить поддержку беженцев и отказывать мужчинам призывного возраста в консульских услугах.