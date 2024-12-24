Власти Украины стремятся к тому, чтобы страны Европейского Союза прекратили поддержку украинских беженцев и отказывали мужчинам призывного возраста в консульских услугах. Как сообщает испанская газета El Pais, Киев рассматривает различные меры для решения демографического кризиса, в том числе и вышеперечисленное.

По информации издания, украинские власти выступает за прекращение помощи беженцам за рубежом как способ давления на ситуацию. В рамках усилий по возвращению эмигрантов Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект о признании двойного гражданства.