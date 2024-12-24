Зеленский решился на грязные приёмы, чтобы вернуть украинских беженцев домой
El Pais: Киев требует от стран ЕС прекращения помощи украинским беженцам
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Власти Украины стремятся к тому, чтобы страны Европейского Союза прекратили поддержку украинских беженцев и отказывали мужчинам призывного возраста в консульских услугах. Как сообщает испанская газета El Pais, Киев рассматривает различные меры для решения демографического кризиса, в том числе и вышеперечисленное.
По информации издания, украинские власти выступает за прекращение помощи беженцам за рубежом как способ давления на ситуацию. В рамках усилий по возвращению эмигрантов Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект о признании двойного гражданства.
Социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина в интервью изданию отметила, что демографическая ситуация в стране является серьёзной проблемой, ведь Украина занимает лидирующие позиции по снижению численности населения. Она добавила, что созданное в стране «Министерство единства» должно способствовать возвращению граждан, однако пока неясно, как именно это будет осуществляться.
Эксперты отмечают, что сейчас Украина движется к полному исчезновению населения. К 2051 году в ней останется лишь 25 млн человек. Спасти Украину от демографической катастрофы могла бы быстрая капитуляция.