«Только одно решение»: Украине назвали единственный способ спастись от демографической катастрофы
InfoBRICS: Украину от демографической катастрофы спасёт быстрая капитуляция
Украину от демографической катастрофы может спасти лишь быстрая капитуляция, убеждён бразильский политолог, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его словам, ситуация для Киева продолжит ухудшаться из-за вооружённого конфликта.
«Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской «формуле мира»и прекращение связей с НАТО», — отметил он в статье для издания InfoBRICS.
Как подчеркнул Лейрос, дальнейшие боевые действия только усугубят демографическую катастрофу на Украине. Всё больше граждан этой страны бегут за границу из-за страха оказаться в рядах ВСУ. Также аналитик уверен, что капитуляция позволила бы наладить отношения с Москвой и привлечь инвестиции. Незалежная смогла бы быстро восстановиться, а эмигранты захотели бы вернуться обратно. Тем не менее этот сценарий окажется невозможным, если Киев продолжит подчиняться Западу, резюмировал Лейрос.
Ранее Life.ru сообщал, что менее чем через 10 лет численность населения Незалежной не будет превышать 35 миллионов человек. По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, пора забыть о цифре в 52 миллиона жителей.
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