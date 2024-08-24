Украину от демографической катастрофы может спасти лишь быстрая капитуляция, убеждён бразильский политолог, аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. По его словам, ситуация для Киева продолжит ухудшаться из-за вооружённого конфликта.

«Есть только одно решение демографической проблемы Украины: быстрая капитуляция по российской «формуле мира»и прекращение связей с НАТО», — отметил он в статье для издания InfoBRICS.

Как подчеркнул Лейрос, дальнейшие боевые действия только усугубят демографическую катастрофу на Украине. Всё больше граждан этой страны бегут за границу из-за страха оказаться в рядах ВСУ. Также аналитик уверен, что капитуляция позволила бы наладить отношения с Москвой и привлечь инвестиции. Незалежная смогла бы быстро восстановиться, а эмигранты захотели бы вернуться обратно. Тем не менее этот сценарий окажется невозможным, если Киев продолжит подчиняться Западу, резюмировал Лейрос.