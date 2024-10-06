Украину могут начать заселять африканцами и афганцами после окончания СВО, считает социолог Владимир Паниотто. При этом данная мера вызовет ряд проблем, отметил эксперт.

«У нас нет такой культуры, как скажем, в других странах, где они [мигранты] уже привыкли», — заявил Паниотто в интервью «Фокусу».

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Паниотто добавил, что выгоднее было бы вернуть в страну уехавших украинцев, чем тратить средства на адаптацию африканцев. Сейчас страна движется к полному исчезновению населения. К 2051 году в ней останется лишь 25 млн человек. Спасти Украину от демографической катастрофы могла бы быстрая капитуляция.