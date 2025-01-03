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3 января, 09:09

ПВО в обмен на украинцев: Зеленский выдвинул ЕС ультиматум

Зеленский выдвинул Евросоюзу ультиматум по украинским беженцам и ПВО

Владимир Зеленский поставил Евросоюзу ультиматум по поводу возвращения украинских беженцев в Незалежную. Об этом киевский лидер заявил в эфире телемарафона.

По словам Зеленского, европейские чиновники обращались к нему с просьбой призвать украинских беженцев, которые не смогли устроиться на работу в ЕС, вернуться на родину. При этом работающих беженцев из Украины в Европе хотели бы оставить, потому что их удобно использовать в качестве «дешёвой рабочей силы».

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО и я скажу — возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть [которая не работает] пусть возвращается», — раскрыл детали беседы Зеленский.

Трудоустроившихся в ЕС граждан Украины невыгодно возвращать на родину, объяснил Зеленский. Дело в том, что они платят налоги и европейским властям не нужно тратиться на их содержание, в отличие от их нетрудоустроенных соотечественников.

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Также в ходе телемарафона Зеленский рассказал, что должно произойти, чтобы он баллотировался на второй президентский срок. По его словам, он может принять такое решение, если закончится активная фаза конфликта с Россией и будет отменено военное положение. Напомним, что реальный срок его полномочий на должности главы Украины истёк 20 мая 2024 года. С тех пор он откладывает выборы, оправдывая свои действия военным положением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Юрий Лысенко
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