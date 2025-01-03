«Армия и оружие»: Зеленский назвал условия для выдвижения на второй срок

Владимир Зеленский сообщил о планах баллотироваться на второй президентский срок. Это произойдёт после того, как на Украине отменят военное положение. Соответствующее заявление он сделал во время всеукраинского телемарафона.

«Я не могу предсказать, чем завершится эта война. Если я сделаю всё возможное и даже больше, тогда, вероятно, буду рассматривать это решение с большим оптимизмом. Пока это не моя главная цель», — заявил он.

Глава киевского режима уточнил, что выборы в стране пройдут только после завершения активной фазы конфликта. При этом Украина должна находиться в выгодной позиции. По заявлению Зеленского, если у него останется мощная армия, значительный арсенал оружия и гарантии безопасности, тогда можно будет отменить военное положение. После чего назначат дату выборов.

Напомним, что 20 мая 2024 года истёк срок президентских полномочий Зеленского. Однако выборы на Украине перенесли из-за военного положения и масштабной мобилизации. Бывший комик заявил, что сейчас их проведение нецелесообразно.