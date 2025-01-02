«Ты бредишь!»: Слова Зеленского о российском газе вызвали недоумение в США

Из-за отказа от транзита российского газа в Европу Украина потеряет миллиарды долларов. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского, который считает, что это сильно ударит по Москве.

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешёвую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал Хинкл.