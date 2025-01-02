«Ты бредишь!»: Слова Зеленского о российском газе вызвали недоумение в США
Журналист Хинкл: Союзники РФ в Европе продолжат получать газ по приемлемой цене
Из-за отказа от транзита российского газа в Европу Украина потеряет миллиарды долларов. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X, комментируя заявление Владимира Зеленского, который считает, что это сильно ударит по Москве.
«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешёвую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал Хинкл.
Кроме того, он уверен, что союзники России в Евросоюзе продолжат закупать российское голубое топливо по приемлемой цене. Хинкл добавил, что Москва уже заменила прежние рынки сбыта на более надёжных партнёров.
Напомним, 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину. В компании сообщили, что это связано с завершением срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Несмотря на громкие заявления Зеленского о том, что РФ ждут тяжёлые времена, в Греции считают, что такие наступили для ЕС, поскольку запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. Стоимость голубого топлива на первых в этом году биржевых торгах выросла на 1% и составляет теперь 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров.
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