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2 января, 08:22

Цена на газ в Европе растёт из-за отказа Киева от транзита

ICE: Цена на газ в Европе после прекращения транзита из РФ выросла на 1%

Стоимость газа в Европе на первых торгах после прекращения транзита российского голубого топлива через Украину умеренно растёт на 1%. Это следует из информации лондонской биржи ICE.

Цена на газ по-прежнему находится на максимуме с середины ноября 2023 года. Стоимость февральского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров.

Напомним, договор по транзиту газа из РФ в Европу через Украину завершился 1 января, поскольку киевские власти отказались продлевать его. Это произошло в критический для ЕС момент, считают в Греции, так как запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. Больше всего трудностей в связи с этим испытывают Молдавия и Словакия. Венгрия продолжит получать газ из России через «Турецкий поток».

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freepik / wirestock

Алёна Зиновьева
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