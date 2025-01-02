Цена на газ в Европе растёт из-за отказа Киева от транзита

Стоимость газа в Европе на первых торгах после прекращения транзита российского голубого топлива через Украину умеренно растёт на 1%. Это следует из информации лондонской биржи ICE.

Цена на газ по-прежнему находится на максимуме с середины ноября 2023 года. Стоимость февральского газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров.

Напомним, договор по транзиту газа из РФ в Европу через Украину завершился 1 января, поскольку киевские власти отказались продлевать его. Это произошло в критический для ЕС момент, считают в Греции, так как запасы газа в европейских странах иссякают быстрее, чем обычно. Больше всего трудностей в связи с этим испытывают Молдавия и Словакия. Венгрия продолжит получать газ из России через «Турецкий поток».