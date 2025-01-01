Хватит на 50 дней: ГРЭС в Приднестровье начала работать на угле после остановки транзита газа

В Приднестровье ГРЭС, находящаяся во владении российской компании «Интер РАО», теперь работает на угле, а не на газе. При этом поставки электроэнергии на территорию Молдавии остановлены с 1 января. Об этом сообщил телеканал «Первый приднестровский».

«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией. Контракт МГРЭС с Молдавией закончился: из-за отсутствия газа электростанция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну», — сказано в тексте.

Там подчёркивается, что со стороны молдавских властей не было сделано никаких шагов, чтобы решить все вопросы по задолженностям за топливо с «Газпромом». Упомянутая ГРЭС закрывала до 80% потребностей Молдавии в электричестве, при том что цена за свет была в три раза ниже, чем в Румынии, также экспортирующей энергию.