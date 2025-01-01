Хватит на 50 дней: ГРЭС в Приднестровье начала работать на угле после остановки транзита газа
ГРЭС в Приднестровье начала работать на угле после остановки транзита газа
В Приднестровье ГРЭС, находящаяся во владении российской компании «Интер РАО», теперь работает на угле, а не на газе. При этом поставки электроэнергии на территорию Молдавии остановлены с 1 января. Об этом сообщил телеканал «Первый приднестровский».
«Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией. Контракт МГРЭС с Молдавией закончился: из-за отсутствия газа электростанция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну», — сказано в тексте.
Там подчёркивается, что со стороны молдавских властей не было сделано никаких шагов, чтобы решить все вопросы по задолженностям за топливо с «Газпромом». Упомянутая ГРЭС закрывала до 80% потребностей Молдавии в электричестве, при том что цена за свет была в три раза ниже, чем в Румынии, также экспортирующей энергию.
Напомним, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. Причиной стало нежелание Киева продлевать соглашение на транзит топлива в ЕС. Молдавия перешла на поставки электрической энергии из Румынии, так как её государственная районная электростанция (ГРЭС) перестала работать в прежних объёмах из-за дефицита российского газа.
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