Молдавия начала поставлять электроэнергию из Румынии из-за нехватки газа из РФ

Молдавия перешла на поставки электрической энергии из Румынии, так как её государственная районная электростанция (ГРЭС) перестала работать в прежних объёмах из-за дефицита российского газа после остановки транзита через территорию Украины. Об этом сообщила молдавская госкомпания Energocom.

По её данным, Румыния уже в январе закроет до 62% потребностей электроэнергии Молдавии, а вот собственные мощности страны позволят выработать только 28% потребляемой энергии. Оставшиеся 10% страна предполагает получить благодаря альтернативным источникам выработки света. Однако в последнем случае всё будет зависеть от погодных условий, а значит нет гарантий, что удастся реализовать этот способ. Молдавские власти уже потребовали от населения экономного потребления электричества, пригрозив начать веерные отключения света.