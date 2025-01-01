Молдавия начала поставлять электроэнергию из Румынии из-за нехватки газа из РФ
Молдавия перешла на поставки электрической энергии из Румынии, так как её государственная районная электростанция (ГРЭС) перестала работать в прежних объёмах из-за дефицита российского газа после остановки транзита через территорию Украины. Об этом сообщила молдавская госкомпания Energocom.
По её данным, Румыния уже в январе закроет до 62% потребностей электроэнергии Молдавии, а вот собственные мощности страны позволят выработать только 28% потребляемой энергии. Оставшиеся 10% страна предполагает получить благодаря альтернативным источникам выработки света. Однако в последнем случае всё будет зависеть от погодных условий, а значит нет гарантий, что удастся реализовать этот способ. Молдавские власти уже потребовали от населения экономного потребления электричества, пригрозив начать веерные отключения света.
Напомним, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. Причиной стало нежелание Киева продлевать соглашение на транзит топлива в ЕС. 11 декабря в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение на 30 дней, а 16 декабря в Молдавии ввели режим ЧП в энергетике из-за грядущего газового кризиса.
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