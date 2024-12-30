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30 декабря, 15:13

Премьер Молдавии поручил упростить национализацию энергетических активов

В Молдавии упростят правила национализации собственности в сфере энергетики в связи с кризисом. Данное распоряжение отдал премьер-министр страны Дорин Речан министру юстиции Веронике Михайловой-Морару на заседании правительства.

«Мы должны избавиться от любых инструментов, которые могут использоваться для нашего шантажа. В связи с этим, госпожа Морару, следующие три недели прошу пересмотреть всё законодательство в области национализации таким образом, чтобы мы могли действовать там, где у нас есть стратегические активы», — заявил Речан на заседании.

Политик также призвал министров к разработке необходимых мер поддержки населения и бизнеса на фоне увеличения стоимости электроэнергии.

Жителям Молдавии пообещали гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа
Жителям Молдавии пообещали гуманитарную помощь из-за остановки подачи газа

Напомним, что ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Это решение было принято из-за отказа страны погасить задолженность. В республике в связи с этим требуют срочного созыва кабинета министров.

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X / Dorin Recean

Мария Любицкая
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