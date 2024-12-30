Премьер Молдавии поручил упростить национализацию энергетических активов
В Молдавии упростят правила национализации собственности в сфере энергетики в связи с кризисом. Данное распоряжение отдал премьер-министр страны Дорин Речан министру юстиции Веронике Михайловой-Морару на заседании правительства.
«Мы должны избавиться от любых инструментов, которые могут использоваться для нашего шантажа. В связи с этим, госпожа Морару, следующие три недели прошу пересмотреть всё законодательство в области национализации таким образом, чтобы мы могли действовать там, где у нас есть стратегические активы», — заявил Речан на заседании.
Политик также призвал министров к разработке необходимых мер поддержки населения и бизнеса на фоне увеличения стоимости электроэнергии.
Напомним, что ранее «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Молдавию с 1 января 2025 года. Это решение было принято из-за отказа страны погасить задолженность. В республике в связи с этим требуют срочного созыва кабинета министров.
X / Dorin Recean