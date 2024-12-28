В Молдавии потребовали экстренного заседания кабмина из-за газа

В партии акцентировали внимание на том, что отмена поставок газа в зимний период может спровоцировать гуманитарную катастрофу в Молдове. Парламентарии отметили, что жизнь и здоровье сотен тысяч граждан окажутся под угрозой, особенно уязвимых групп населения, таких как дети, инвалиды, пожилые люди и жители сельских районов. Сложившаяся ситуация рассматривается как серьёзный моральный и социальный вызов, требующий решения, подчёркивается в заявлении.