В Молдавии потребовали экстренного заседания кабмина из-за газа
Социалисты Молдавии требуют срочного заседания кабмина из-за решения «Газпрома»
Партия социалистов Республики Молдова потребовала немедленно созвать экстренное заседание правительства из-за прекращения поставок российского газа «Газпромом». На заседании хотят найти решение для возможных путей погашения задолженности. Социалисты призвали восстановить конструктивный диалог с Москвой. Заявление партии опубликовано в их телеграм-канале.
«Это прямой результат безответственной политики нынешней власти, которая, вместо поиска путей урегулирования задолженности и обеспечения энергетической безопасности страны, игнорирует проблемы, напрямую влияющие на жизнь каждого гражданина», — указано в заявлении.
В партии акцентировали внимание на том, что отмена поставок газа в зимний период может спровоцировать гуманитарную катастрофу в Молдове. Парламентарии отметили, что жизнь и здоровье сотен тысяч граждан окажутся под угрозой, особенно уязвимых групп населения, таких как дети, инвалиды, пожилые люди и жители сельских районов. Сложившаяся ситуация рассматривается как серьёзный моральный и социальный вызов, требующий решения, подчёркивается в заявлении.
Напомним, что «Газпром» решил полностью прекратить поставки газа в Молдавию с 1 января из-за нарушений контракта. Россия всегда была главным поставщиком газа в эту страну, однако отношения между сторонами начали портиться из-за нарушений контракта и политической ситуации. Молдавия не намерена выплачивать «Газпрому» долг размером $709 млн. В связи с этим экс-глава Молдавии Игорь Додон призвал действующего президента Майю Санду направиться в Москву для конструктивных переговоров. Санду к его советам прислушиваться не спешит, вместо этого власти утвердили введение режима ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса.
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