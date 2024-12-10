Санду призвали срочно отправиться в Москву ради спасения Молдавии

Экс-глава Молдавии Игорь Додон критически отозвался о визите действующего президента Майи Санду в Брюссель, отметив, что такие поездки для протокольных встреч и фотосессий в условиях энергетического кризиса в стране лишь демонстрируют истинное отношение власти к народу. По его мнению, в сложившейся ситуации Санду следовало бы направиться в Москву для более конструктивных переговоров.

«Санду следовало полететь не в Брюссель, а срочно отправиться в Москву (и сделать это надо было ещё летом), или как минимум поехать в Киев и договориться о транзите газа через Украину для нужд молдавских граждан», — написал Додон в телеграм-канале.

По его словам, Санду неоднократно заявляла о своих хороших отношениях с нынешним руководством Украины. Додон отметил, что сейчас настало время использовать эти связи для предотвращения полного коллапса энергосистемы Молдавии. В заключении экс-президент республики подчеркнул важность создания единого антикризисного штаба, в который должны войти представители как Кишинёва, так и Тирасполя.