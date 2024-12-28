«Газпром» полностью прекращает поставки газа в Молдавию из-за задолженности

С 1 января 2025 года российская энергетическая компания «Газпром» полностью прекращает поставки газа в Молдавию. Причиной тому послужил отказ Кишинёва от оплаты задолженности.

В соответствующем уведомлении, направленном 28 декабря в адрес «Молдовагаза», российский холдинг подчеркнул, что молдавская сторона регулярно не выполняет свои финансовые обязательства, что является серьёзным нарушением условий соглашения.

В связи с данным обстоятельством «Газпром» объявил, что с 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года ограничивает поставки природного газа в Молдову до нуля кубических метров в сутки.