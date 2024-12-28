«Газпром» полностью прекращает поставки газа в Молдавию из-за задолженности
«Газпром» с 1 января ограничивает поставки в Молдавию из-за нарушений контракта
С 1 января 2025 года российская энергетическая компания «Газпром» полностью прекращает поставки газа в Молдавию. Причиной тому послужил отказ Кишинёва от оплаты задолженности.
В соответствующем уведомлении, направленном 28 декабря в адрес «Молдовагаза», российский холдинг подчеркнул, что молдавская сторона регулярно не выполняет свои финансовые обязательства, что является серьёзным нарушением условий соглашения.
В связи с данным обстоятельством «Газпром» объявил, что с 8:00 по московскому времени 1 января 2025 года ограничивает поставки природного газа в Молдову до нуля кубических метров в сутки.
Россия является основным поставщиком газа в Молдавию. «Газпром» обеспечивает значительную часть потребностей Республики в природном газе. Этот импорт играет ключевую роль в энергетической безопасности страны, однако отношения между страной и российской компанией изменились из-за невыполнения контрактных обязательств Кишинёвом и политической ситуации.
В последние годы Молдавия сталкивается с серьёзными энергетическими проблемами, и прекращение поставок российского газа через Украину станет одним из ключевых факторов, усугубивших эту ситуацию. Несмотря на текущую обстановку, молдавские власти не хотят гасить долг за топливо перед российским «Газпромом», который уже достиг $709 млн. В связи с этим экс-глава Молдавии Игорь Додон призвал действующего президента Майю Санду направиться в Москву для конструктивных переговоров. Санду к его советам прислушиваться не спешит, вместо этого власти утвердили введение режима ЧП с 16 декабря из-за энергокризиса.
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