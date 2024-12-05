Молдавии придётся выплатить долг в 709 миллионов долларов «Газпрому», чтобы сохранить поставки российского газа. При этом в Кишинёве пока не признают факт задолженности по результатам международного аудита, сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, молдавские власти начали переживать, так как скоро прекратятся поставки газа через территорию Украины. Глава молдавско-российской энергетической компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что в таких обстоятельствах будет вынужден просить помощи у Евросоюза.

Агентство считает, что «Газпром» мог бы найти путь для поставок в обход Украины, если бы Молдавия выплатила долги. Хотя в Кишинёве признают лишь 8,6 миллиона долларов из всех 709. Эксперты из России считают, что республика обязана выплатить столько, сколько скажут, если они на самом деле нуждаются в газе.