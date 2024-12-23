Молдавии и Приднестровью предрекли блэкаут без российского газа

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Молдавия и Приднестровье могут оказаться в тяжелом положении из-за прекращения поставок российского газа. Его мнение приводят в понедельник РИА «Новости».

Он напомнил, что с 1 января Россия прекратит поставки газа в Молдавию, а Украина также остановит транзит. Кроме того, «Газпром» не будет резервировать мощности «Турецкого потока» для Кишинева. В результате этого жители Молдавии и Приднестровья могут столкнуться с отключением электроэнергии в новогодние праздники. Денисов подчеркнул, что только Кишинев может рассчитывать на помощь Румынии.

По словам Денисова, в истории нередко судьбоносные решения принимались в последний момент, и не исключено, что в данной ситуации произойдет нечто подобное. Например, компания «Шериф», контролирующая Приднестровье, может договориться с правительством Санду о совместном выходе из кризиса.

Если текущая ситуация не изменится, левому берегу Днестра угрожает коллапс, предупредил эксперт. Поставки газа через Украину прекратятся, и другие международные партнеры вряд ли захотят сотрудничать с самопровозглашенной республикой.