Захарова поставила на место Санду за ритуальный плач о «шантаже» России

Молдавия жалуется на «газовый шантаж» со стороны России, но при этом отказывается платить за топливо, нарушая тем самым свои договорные обязательства. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопреки нейтральному статусу Молдавии, ее власти продолжают неприкрытое заигрывание с НАТО. Президент [Молдавии Майя] Санду на прошлой неделе побывала в Брюсселе, где ритуально жаловалась на газовый шантаж России. Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует», — пояснила дипломат.