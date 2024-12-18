Россия стала вторым основным поставщиком газа в ЕС, уступив лидерство Алжиру

Согласно данным Евростата, Россия в октябре 2024 года вновь заняла второе место среди основных поставщиков газа в ЕС. Большими объёмами голубого топлива страны объединения снабжает лишь Алжир.

В сентябре Россия впервые с весны 2022 года стала главным экспортёром газа в ЕС, поставив топлива на сумму 1,4 миллиарда евро и обеспечив 23,7% от общего импорта. Однако в октябре поставки сократились на 6% — до 1,3 миллиарда евро, что снизило долю РФ до 21,2%.

Алжир в середине осени увеличил экспорт газа с 1,1 до 1,3 миллиарда евро, заняв 21,6% рынка ЕС и обогнав Россию. На третьем месте остаются США, которые поставили газа на 1,2 миллиарда евро, увеличив объёмы на 19% по сравнению с сентябрём.

Норвегия, занимающая четвёртое место, в октябре сократила экспорт на 20% — до 777,4 миллиона евро. Азербайджан, замыкающий пятёрку лидеров, нарастил поставки газа на 8% — до 431,3 миллиона евро. Великобритания, которая была на пятой позиции месяцем ранее, сократила экспорт на четверть (до 314,3 миллиона евро) и опустилась на шестую строчку.

В целом страны ЕС в октябре закупили газа на сумму 6,15 миллиарда евро, что на 5% больше, чем в сентябре, но на 18% меньше, чем в октябре 2023 года.