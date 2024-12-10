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10 декабря, 13:29

«Очень давняя традиция»: Меркель высказалась о поставках российского газа в Германию

Меркель назвала поставки российского газа в ФРГ давней взаимовыгодной традицией

Поставки российского газа в Германию являются давней традицией, приносящей выгоду как для Москвы, так и для Берлина. Соответствующее заявление сделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала France 2.

«Торговля газом с РФ имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», — сказала она.

Меркель также отметила, что после начала украинского конфликта Германия столкнулась с необходимостью закупать газ у других поставщиков по значительно более высоким ценам.

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А ранее Меркель заявила, что не сожалеет о поддержке проекта газопровода «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что обеспечить немцев дешёвым газом было её долгом.

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Shutterstock / FOTODOM / 360b

Мария Любицкая
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