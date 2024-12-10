Поставки российского газа в Германию являются давней традицией, приносящей выгоду как для Москвы, так и для Берлина. Соответствующее заявление сделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала France 2.

«Торговля газом с РФ имеет очень давние традиции. Она началась во времена холодной войны и продолжалась в период моего пребывания у власти. Не думаю, что это было ошибкой, потому что у нас был российский газ по выгодной цене», — сказала она.

Меркель также отметила, что после начала украинского конфликта Германия столкнулась с необходимостью закупать газ у других поставщиков по значительно более высоким ценам.