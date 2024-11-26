Меркель заявила, что не сожалеет о поддержке «Северного потока – 2»
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о поддержке проекта газопровода «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что обеспечить немцев дешёвым газом было её долгом.
В интервью Speigel Меркель добавила, что сейчас можно увидеть, как на Германии сказывается рост цен на энергоносители. Тогда, как считает экс-канцлер, её решение отказаться от российского газа не поддержали бы ни политическое большинство, ни промышленность.
«Я также думала, что «Северный поток — 2» тоже имел политический смысл. Как было возможно в новом порядке после холодной войны поддерживать связи с кем-то вроде Путина, которого некоторые историки классифицируют как ревизиониста?» — сказала политик.
Напомним, что диверсии на обоих «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Только спустя два года немецкая Генпрокуратура назвала главного подозреваемого — это 44-летний уроженец Киева Владимир Журавлёв, а также ещё двое украинцев. Якобы вся троица добралась на яхте до места подрыва и столь малыми силами уничтожила трубопровод на дне моря. Президент РФ Владимир Путин убеждён, что диверсией руководили спецслужбы Штатов, ведь именно у США есть нужные для такой операции ресурсы и соответствующий политико-экономический интерес.
ТАСС / dpa/picture-alliance