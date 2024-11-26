Меркель заявила, что не сожалеет о поддержке «Северного потока – 2»

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет о поддержке проекта газопровода «Северный поток — 2». Она подчеркнула, что обеспечить немцев дешёвым газом было её долгом.

В интервью Speigel Меркель добавила, что сейчас можно увидеть, как на Германии сказывается рост цен на энергоносители. Тогда, как считает экс-канцлер, её решение отказаться от российского газа не поддержали бы ни политическое большинство, ни промышленность.

«Я также думала, что «Северный поток — 2» тоже имел политический смысл. Как было возможно в новом порядке после холодной войны поддерживать связи с кем-то вроде Путина, которого некоторые историки классифицируют как ревизиониста?» — сказала политик.