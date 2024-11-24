Германия сама себя обложила санкциями в ситуации с трубопроводом «Северный поток — 2», одна из ниток которого до сих пор находится в рабочем состоянии, но газ по ней не поступает. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений (Ойген) Шмидт.