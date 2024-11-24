В Бундестаге задумались о предложении Путина по «Северным потокам»
Депутат АдГ Шмидт: ФРГ подвергла себя санкциям в ситуации с «Северным потоком»
Германия сама себя обложила санкциями в ситуации с трубопроводом «Северный поток — 2», одна из ниток которого до сих пор находится в рабочем состоянии, но газ по ней не поступает. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений (Ойген) Шмидт.
«Одна же ветка [«Северного потока — 2»] до сих пор находится в рабочем состоянии. По сути, мы сами на себя наложили санкции», — отметил он.
Немецкий депутат также припомнил слова президента России Владимира Путина о том, что РФ в любой момент готова вновь пустить газ по трубопроводу в Германию.
Напомним, что трубопровод был взорван 26 сентября 2022 года. В Европе решили провести собственное расследование, не прибегая к помощи России, однако дело застопорилось, а виновных так до сих пор и не поймали. Одним из основных потребителей российского газа была Германия, где депутаты теперь активно требуют восстановить «Северные потоки», поскольку без поставок по ним немецкая промышленность гибнет. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, власти ФРГ смирились с убытками, которые страна понесла из-за инцидента, что идёт вразрез с её национальными интересами. Главным подозреваемым остаётся 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв.
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