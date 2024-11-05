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5 ноября, 02:46

В Германии согласились со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер согласился с мнением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил о безразличном отношении властей Германии к атаке на «Северные потоки». Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе выступления на симпозиуме «Создавая будущее» Лавров заявил, что немецкие власти смирились с разрушением трубопроводов. Это, по словам дипломата, идёт вразрез с национальными интересами Германии.

«Да, он в этом был абсолютно прав», — согласился с мнением Лаврова Нимайер.

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Напомним, трубопровод подорвали 26 сентября 2022 года. Европейские власти отлучили Россию от расследования, но сами до сих пор не поймали виновных. Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве потоков, им оказался 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Он подозрительно уехал из Польши за несколько дней до планируемого задержания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкая версия не имеет отношения к реальности: якобы пять мужчин «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить террористический акт. В Москве отмечают, что РФ готова продолжить поставку газа по второму трубопроводу, если соответствующий запрос поступит из Европы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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