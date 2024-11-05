В Германии согласились со словами Лаврова о разрушении «Северных потоков»

Глава Немецкого Совета за Конституцию и Суверенитет Ральф Нимайер согласился с мнением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который заявил о безразличном отношении властей Германии к атаке на «Северные потоки». Об этом пишет РИА «Новости».

В ходе выступления на симпозиуме «Создавая будущее» Лавров заявил, что немецкие власти смирились с разрушением трубопроводов. Это, по словам дипломата, идёт вразрез с национальными интересами Германии.