Лавров: Нельзя поверить в версию о взорвавших «Северные потоки» дайверах
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Поверить в распространяемую западными СМИ версию о «дайверах на лодочках», якобы подорвавших «Северные потоки», невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине. Согласно этим утверждениям, пять человек «сидели, выпивали, шутили» и вдруг решили устроить теракт.
«У них были навыки дайверов, они якобы наняли лодочку, поплыли на этой лодочке к месту, где проходили «Северные потоки, спустились, поставили взрывчатку и взорвали. Если кто-то и может поверить в эту версию, то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Украина, которую западные СМИ обвиняют в теракте на «Северных потоках», не смогла бы сама устроить диверсию. По словам глав МИД, подобные публикации являются попыткой свалить всё на «группу каких-то выпивших офицеров».