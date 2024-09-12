Лавров: Нельзя поверить в версию о взорвавших «Северные потоки» дайверах

Поверить в распространяемую западными СМИ версию о «дайверах на лодочках», якобы подорвавших «Северные потоки», невозможно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече с главами дипмиссий в формате круглого стола по Украине. Согласно этим утверждениям, пять человек «сидели, выпивали, шутили» и вдруг решили устроить теракт.

«У них были навыки дайверов, они якобы наняли лодочку, поплыли на этой лодочке к месту, где проходили «Северные потоки, спустились, поставили взрывчатку и взорвали. Если кто-то и может поверить в эту версию, то лишь те, кто боится правды и всячески хочет выгородить преступный киевский режим», — сказал глава внешнеполитического ведомства.