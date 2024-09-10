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10 сентября, 08:01

Визит отменяется: Теракт на «Северных потоках» разрушил дружбу Шольца и Туска

Euractiv: Премьер Польши Туск отменил поездку в ФРГ из-за ухудшения отношений

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции. Фото © EPA

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции. Фото © EPA

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный на этой неделе визит в Германию. Об этом сообщает новостной портал Euractiv. Причиной, по-видимому, стало ухудшение отношений между двумя странами на фоне ситуации с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В середине августа в газетах Германии появились заголовки о выданном ордер на арест украинского дайвера из-за подрыва "Северных потоков". Следствие считает, что к подрывам причастен сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу. Все они родом с Украины.

«Отрицание выглядит иначе»: Власти Германии случайно выдали свою причастность к подрыву «Северных потоков»
«Отрицание выглядит иначе»: Власти Германии случайно выдали свою причастность к подрыву «Северных потоков»

При это германские СМИ обвинили Польшу в отсутствии содействия в рамках расследования взрывов на газопроводах. По мнению следователей из Берлина, польские власти «с самого начала демонстрировали неготовность к сотрудничеству». А на днях канцлер Германии Олаф Шольц пообещал неминуемое наказание ответственным за подрыв «Севпотоков» и заявил, что дело будет расследовано до конца.

Алексей Берковиц
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