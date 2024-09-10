Визит отменяется: Теракт на «Северных потоках» разрушил дружбу Шольца и Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный на этой неделе визит в Германию. Об этом сообщает новостной портал Euractiv. Причиной, по-видимому, стало ухудшение отношений между двумя странами на фоне ситуации с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».

В середине августа в газетах Германии появились заголовки о выданном ордер на арест украинского дайвера из-за подрыва "Северных потоков". Следствие считает, что к подрывам причастен сотрудник школы подводного погружения и ещё двое тренеров по дайвингу. Все они родом с Украины.