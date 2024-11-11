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11 ноября, 15:15

Патрушев: США и Британия готовят новые теракты по примеру «Северных потоков»

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания могут организовать новые теракты, подобные подрыву «Северных потоков». В интервью газете «Коммерсант» он подчеркнул, что Вашингтон стремится «хаотизировать» энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок.

Патрушев предупредил, что под угрозу могут попасть новые инфраструктурные объекты, включая морские оптоволоконные кабели, которые обеспечивают глобальную связь.

Ранее он также утверждал, что США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов, установленный Конвенцией Монтрё. По его словам, Альянс намерен использовать внутренние водные пути Европы для доступа в Черное море через Дунай в военных целях.

«С трудом удалось успокоить»: Штайнмайер избил писателя из-за слов о «Северном потоке — 2»
«С трудом удалось успокоить»: Штайнмайер избил писателя из-за слов о «Северном потоке — 2»

Напомним, «Северные потоки — 2» взорвали 26 сентября 2022 года. Москву не допустили к участию в расследовании, однако сами европейцы до сих пор не смогли найти виновных. Генпрокуратура ФРГ недавно озвучила имя главного подозреваемого — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину.

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Life.ru

Марина Фещенко
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