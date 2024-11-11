Патрушев: США и Британия готовят новые теракты по примеру «Северных потоков»

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что США и Великобритания могут организовать новые теракты, подобные подрыву «Северных потоков». В интервью газете «Коммерсант» он подчеркнул, что Вашингтон стремится «хаотизировать» энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок.

Патрушев предупредил, что под угрозу могут попасть новые инфраструктурные объекты, включая морские оптоволоконные кабели, которые обеспечивают глобальную связь.