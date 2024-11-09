«С трудом удалось успокоить»: Штайнмайер избил писателя из-за слов о «Северном потоке — 2»

Инцидент произошёл на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Писатель обратился к президенту, заявив, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) буквально «цеплялись» за газопровод. Ещё во время речи литератора Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», а после выступления немецкий лидер и вовсе набросился на Мартина.

«Президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете. Затем он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», — сказал Мартин.