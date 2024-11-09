«С трудом удалось успокоить»: Штайнмайер избил писателя из-за слов о «Северном потоке — 2»
Bild: Штайнмайер ударил писателя Мартина после слов о поддержке «Севпотока — 2»
Франк-Вальтер Штайнмайер. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Soeren Stache
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил по голове писателя Марко Мартина. Политика взбесили слова публициста о поддержке строительства «Северного потока — 2», идущего из России в ФРГ, сообщает газета Bild.
Инцидент произошёл на мероприятии в честь 35-летия падения Берлинской стены. Писатель обратился к президенту, заявив, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС) буквально «цеплялись» за газопровод. Ещё во время речи литератора Штайнмайер «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», а после выступления немецкий лидер и вовсе набросился на Мартина.
«Президент в ярости бросился на меня, и его с трудом удалось успокоить. Он несколько раз гневно обвинил меня в клевете. Затем он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», — сказал Мартин.
Напомним, «Северные потоки — 2» взорвали 26 сентября 2022 года. Москву не допустили к участию в расследовании, однако сами европейцы до сих пор не смогли найти виновных. Генпрокуратура ФРГ недавно озвучила имя главного подозреваемого — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что немецкая версия о дайверах не имеет отношения к реальности: якобы пять мужчин «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить террористический акт.