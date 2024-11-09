«Тяжело дышал и сжимал челюсти»: Штайнмайер вышел из себя из-за обсуждения России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя на мероприятии в Берлине после критики со стороны писателя Марко Мартина из-за позиции политика по отношению к России. Об этом пишет Bild.

Мартин высказал Штайнмайеру, который поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» во времена работы министром иностранных дел ФРГ. В этот момент немецкий президент «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».

Во время последующего приёма Мартина Штайнмайер «полностью утратил самообладание», рассказал писатель изданию t-online.