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Регион
9 ноября, 01:16
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«Тяжело дышал и сжимал челюсти»: Штайнмайер вышел из себя из-за обсуждения России

Bild: Штайнмайер вышел из себя из-за критики его позиции по «Северному потоку»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя на мероприятии в Берлине после критики со стороны писателя Марко Мартина из-за позиции политика по отношению к России. Об этом пишет Bild.

Мартин высказал Штайнмайеру, который поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» во времена работы министром иностранных дел ФРГ. В этот момент немецкий президент «тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции».

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Во время последующего приёма Мартина Штайнмайер «полностью утратил самообладание», рассказал писатель изданию t-online.

«Он стремительно подошел, чтобы читать мне нотации с позиции своей должности», — приводит слова Мартина агентство DPA. Президент ФРГ спросил, доставляет ли писателю радость дискредитировать политиков.

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Напомним, газопроводы подорвали 26 сентября 2022 года. В Евросоюзе не дали Москве разрешения на участие в расследовании, однако сами не смогли найти виновных до сих пор. Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве потоков, им оказался 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Он подозрительно уехал из Польши за несколько дней до планируемого задержания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкая версия не имеет отношения к реальности: якобы пять мужчин «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить террористический акт.

Артур Лапсаков
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