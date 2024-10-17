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17 октября, 06:46

Nord Stream AG оспаривает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»

Место подрыва «Северных потоков» с высоты птичьего полёта. Обложка © Береговая охрана Швеции

Место подрыва «Северных потоков» с высоты птичьего полёта. Обложка © Береговая охрана Швеции

Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG отрицает заявления страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о взрыве как причине появления вмятин на одной из частей трубопровода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ компании, направленный в Высокий суд Лондона.

Оператор требует от заявителей «строгое доказательство» данной версии. В компании отмечают, что вмятины могли появиться на корпусе труб в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 в ходе внешнего воздействия.

СБ ООН проведёт запрошенное Россией заседание по подрывам «Северных потоков»
СБ ООН проведёт запрошенное Россией заседание по подрывам «Северных потоков»

Напомним, трубопровод подорвали 26 сентября 2022 года. Европейские власти отлучили Россию от расследования, но сами до сих пор не поймали виновных. Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве потоков, им оказался 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Он подозрительно уехал из Польши за несколько дней до планируемого задержания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкая версия не имеет отношения к реальности: якобы пять мужчин «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить террористический акт. В Москве отмечают, что РФ готова продолжить поставку газа по второму трубопроводу, если соответствующий запрос поступит из Европы.

Николай Рюмин
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