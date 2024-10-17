Nord Stream AG оспаривает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»

Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG отрицает заявления страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о взрыве как причине появления вмятин на одной из частей трубопровода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ компании, направленный в Высокий суд Лондона.