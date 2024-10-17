Nord Stream AG оспаривает взрыв как причину повреждения «Северных потоков»
Место подрыва «Северных потоков» с высоты птичьего полёта. Обложка © Береговая охрана Швеции
Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG отрицает заявления страховых компаний Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о взрыве как причине появления вмятин на одной из частей трубопровода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ компании, направленный в Высокий суд Лондона.
Оператор требует от заявителей «строгое доказательство» данной версии. В компании отмечают, что вмятины могли появиться на корпусе труб в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 в ходе внешнего воздействия.
Напомним, трубопровод подорвали 26 сентября 2022 года. Европейские власти отлучили Россию от расследования, но сами до сих пор не поймали виновных. Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве потоков, им оказался 44-летний водолаз из Киева Владимир Журавлёв. Он подозрительно уехал из Польши за несколько дней до планируемого задержания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что немецкая версия не имеет отношения к реальности: якобы пять мужчин «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить террористический акт. В Москве отмечают, что РФ готова продолжить поставку газа по второму трубопроводу, если соответствующий запрос поступит из Европы.