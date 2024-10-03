СБ ООН проведёт запрошенное Россией заседание по подрывам «Северных потоков»

В пятницу, 4 октября, пройдёт заседание по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило постпредство России при всемирной организации.

«Завтра — 4 октября — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках», — говорится в сообщении в российского диппредставительства.