СБ ООН проведёт запрошенное Россией заседание по подрывам «Северных потоков»
В пятницу, 4 октября, пройдёт заседание по теме подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило постпредство России при всемирной организации.
Запрос на данную встречу направила Российская Федерация. Организатором выступит Совет Безопасности (СБ) ООН.
«Завтра — 4 октября — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по терактам на «Северных потоках», — говорится в сообщении в российского диппредставительства.
Напомним, «Севпотоки» взорвали 26 сентября 2022 года. В ЕС решили не дать РФ возможность поучаствовать в расследовании, при этом сами до сих пор не могут найти виновных. Генпрокуратура ФРГ озвучила имя главного подозреваемого в подрыве трубопровода — 44-летнего водолаза из Киева Владимира Журавлёва. На его задержание уже выписали ордер, однако незадолго до этого он сбежал из Польши, где находился долгое время, и вернулся на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что германское предположение не является достоверным: якобы пять человек «сидели, выпивали, шутили» и «вдруг» решили устроить огромный взрыв. В Кремле отмечают, что РФ готова продолжить поставку газа по второму трубопроводу, если соответствующий запрос поступит из Европы.
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