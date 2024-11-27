Меркель в мемуарах признала бессилие Европы перед Россией без США

Внутри Североатлантического альянса должна появиться отдельная система, в задачи которой входило бы сдерживание России. Причём Европа и США должны работать над этим вопросом сообща, иначе ничего не выйдет. Соответствующий призыв на презентации своих мемуаров «Свобода» озвучила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Я считаю, и поэтому я также пишу [в своей книге] о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания», — отметила предшественница Олафа Шольца.

Экс-глава кабмина Германии напомнила, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, мощь которой сравнима разве что с потенциалом США. Именно поэтому Европа не сможет сделать такую систему обособленно, то есть вне блока НАТО. По словам Меркель, после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа эта задача стала ещё более трудной. Однако бывший канцлер всё же сохраняет веру в благоприятный исход.