Меркель в мемуарах признала бессилие Европы перед Россией без США
Ангела Меркель призвала к созданию отдельной системы сдерживания России в НАТО
Внутри Североатлантического альянса должна появиться отдельная система, в задачи которой входило бы сдерживание России. Причём Европа и США должны работать над этим вопросом сообща, иначе ничего не выйдет. Соответствующий призыв на презентации своих мемуаров «Свобода» озвучила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Я считаю, и поэтому я также пишу [в своей книге] о необходимости быстро создать действительно убедительную систему сдерживания», — отметила предшественница Олафа Шольца.
Экс-глава кабмина Германии напомнила, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире, мощь которой сравнима разве что с потенциалом США. Именно поэтому Европа не сможет сделать такую систему обособленно, то есть вне блока НАТО. По словам Меркель, после прихода к власти в Вашингтоне Дональда Трампа эта задача стала ещё более трудной. Однако бывший канцлер всё же сохраняет веру в благоприятный исход.
«Поскольку для Соединённых Штатов, учитывая вызовы, связанные с Россией и Китаем, важно иметь союзников в Европе», — пояснила она.
Напомним, что значительная часть книги Меркель посвящена российскому лидеру Владимиру Путину. В мемуарах политик рассказала, как была поражена уверенностью президента РФ и его превосходным знанием немецкого языка. А однажды экс-канцлер и вовсе впала в оцепенение, увидев чёрного лабрадора главы Кремля.
Flickr / European People's Party