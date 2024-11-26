Меркель в мемуарах рассказала, как «оцепенела в страхе» перед лабрадором Путина
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (справа налево) во время встречи в резиденции «Бочаров Ручей» в январе 2001 года. На снимке слева - лабрадор президента Кони. Фото © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Астахов
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в новой книге мемуаров поделилась своими чувствами, которые она испытала, когда на переговорах с Владимиром Путиным появился его чёрный лабрадор по кличке Кони. Женщина-политик призналась, что боится собак, так как однажды была укушена на ярмарке в Укермарке.
Перед встречей, как утверждается Меркель, её советник предупредил российскую сторону о её страхе, и они отнеслись к этому с пониманием. Однако сделано это было, как выразилась экс-канцлер, «не без хитрости»: ей подарили большую плюшевую собаку и заверили, что она не кусается.
«Столкнувшись с грубой игрой, я старалась выглядеть спокойной», — отметила Меркель в своих мемуарах.
На самих переговорах с Путиным в Сочи в 2007 году лабрадор Кони находилась довольно близко. Меркель старалась игнорировать собаку, и, чтобы справиться с волнением, сосредоточилась на фотографах. После встречи она не обсуждала инцидент с Путиным, предпочтя следовать английскому аристократическому правилу: «никогда не объясняй, никогда не жалуйся».
Домашняя собака Владимира Путина, лабрадор по кличке Кони, скончалась в 2014 году в возрасте 15 лет. Она нередко становилась героиней газетных и журнальных публикаций, а также фигурировала в комиксах журнала «Огонёк» и даже стала героиней книги, описывающей жизнь Путина глазами собаки.
А в этом году Владимир Путин получил в подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы пхунсан. Известно, что питомцы живут в резиденции российского лидера в Ново-Огарёве, они уже освоились.