Меркель в мемуарах рассказала, как «оцепенела в страхе» перед лабрадором Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в новой книге мемуаров поделилась своими чувствами, которые она испытала, когда на переговорах с Владимиром Путиным появился его чёрный лабрадор по кличке Кони. Женщина-политик призналась, что боится собак, так как однажды была укушена на ярмарке в Укермарке.

Перед встречей, как утверждается Меркель, её советник предупредил российскую сторону о её страхе, и они отнеслись к этому с пониманием. Однако сделано это было, как выразилась экс-канцлер, «не без хитрости»: ей подарили большую плюшевую собаку и заверили, что она не кусается.

«Столкнувшись с грубой игрой, я старалась выглядеть спокойной», — отметила Меркель в своих мемуарах.

На самих переговорах с Путиным в Сочи в 2007 году лабрадор Кони находилась довольно близко. Меркель старалась игнорировать собаку, и, чтобы справиться с волнением, сосредоточилась на фотографах. После встречи она не обсуждала инцидент с Путиным, предпочтя следовать английскому аристократическому правилу: «никогда не объясняй, никогда не жалуйся».