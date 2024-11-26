Меркель оценила немецкий Путина и рассказала историю о его любви к пиву

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что говорит на русском языке хуже, чем президент России Владимир Путин на немецком. Об этом говорится в её автобиографической книге «Свобода. Воспоминания 1954-2021».

«За столом сидели только мы вдвоём и наши внешнеполитические советники. Переводчики были на всякий случай за соседним столом, но Путин говорил на немецком. Его немецкий был лучше, чем мой русский. <...> Мои знания русского остались во временах ГДР, слова демократического политического языка я не знала», — пишет Меркель о встрече с Путиным в Томске в 2006 году, выдержку из книги приводит ТАСС.

В своей книге Меркель рассказала забавный случай с Владимиром Путиным на саммите G8 в городе Хайлигендамм в 2007 году. Тогда российский лидер появился на 45 минут позже начала встречи и заявил: «Это ваша вина, точнее вина Radeberger». Так называется немецкое пиво премиум-класса, ящик которого президент РФ заказал к себе в номер отеля.