Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит смысла возвращаться в политику. Она отметила, что наступает момент, когда преемники должны продолжить начатое дело. По её словам, её время в активной политике подошло к концу.

«Я была канцлером 16 лет и не чувствую необходимости возвращаться назад», — сказала Меркель в беседе с испанской газетой Pais.

Ранее Меркель заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё козла отпущения за действия на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. По её словам, она и экс-президент Франции Николя Саркози получили приглашение от Зеленского посетить Бучу, подразумевая, что решения, принятые в Бухаресте, стали причиной событий в городе. Кроме того, она призвала Украину не решать самостоятельно вопросы о начале переговоров с Россией.