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24 ноября, 10:50

«Я была канцлером 16 лет»: Меркель рассказала о планах возвращения в политику

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что больше не вернётся в политику

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит смысла возвращаться в политику. Она отметила, что наступает момент, когда преемники должны продолжить начатое дело. По её словам, её время в активной политике подошло к концу.

«Я была канцлером 16 лет и не чувствую необходимости возвращаться назад», — сказала Меркель в беседе с испанской газетой Pais.

Меркель заявила, что Запад и Украина должны будут пойти на диалог с РФ
Меркель заявила, что Запад и Украина должны будут пойти на диалог с РФ

Ранее Меркель заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский сделал из неё козла отпущения за действия на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. По её словам, она и экс-президент Франции Николя Саркози получили приглашение от Зеленского посетить Бучу, подразумевая, что решения, принятые в Бухаресте, стали причиной событий в городе. Кроме того, она призвала Украину не решать самостоятельно вопросы о начале переговоров с Россией.

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Shutterstock / FOTODOM / 360b

Александра Мышляева
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