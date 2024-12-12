Эксперт объяснил, как полный отказ от газа из РФ станет приговором для промышленности ЕС

Европа в теории могла бы полностью отказаться от импорта российских энергоресурсов, но цена такого решения может оказаться слишком высока. В частности, это может привести к окончательному краху производства в ЕС, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя слова еврокомиссара по энергетике Дэна Йоргенсена о намерении окончательно отказаться от энергоносителей из России.

«Сокращение или остановка поставки даже отдельно трубопроводного или сжиженного газа из России вызовет дефицит на европейском газовом рынке и взлёт цен, как это было в предыдущем году. Может быть, не 3000 долларов за 1000 кубометров будет. Если транзит остановится в разгар отопительного сезона с 1 января, мы сможем увидеть скачок до 800 долларов. А если будет холодно, то и по 1000 долларов за 1000 кубов», — объяснил аналитик в беседе с «Ридусом».

Серьёзнее всего отказ Брюсселя от углеводородов из РФ скажется на Чехии, Словакии и Венгрии. Также это решение отразится на Сербии, которая тоже получает нефть по нефтепроводу «Дружба», хоть и не является членом ЕС.

Основной, по мнению Юшкова, вопрос заключается в том, сможет ли Европа позволить себе те издержки, что повлечёт за собой отказ от российского сырья. В 2022 году из-за сокращения объёма закупок газа европейцами цены на него резко взлетели, из-за чего промышленники были вынуждены сокращать потребление топлива. ЕС, как мы знаем, потерял на этом значительную долю своей промышленной отрасли. Многие производства переехали в Штаты, где цена на газ стабильная и составляет около 100 долларов за баррель.

В свою очередь возобновляемые источники энергии, о переходе на которые говорил Йоргенсен, не способны вытеснить традиционные топливные. В противном случае это уже давно бы произошло, но ЕС до сих не отказался даже от использования угля, обратил внимание эксперт. У возобновляемых источников энергии две основных проблемы: они слишком затратны, а вырабатываемую ими энергию невозможно хранить — она должна сразу потребляться.

«Когда строишь возобновляемую энергетику, нужно её резервировать на тот случай, если не будет солнца и ветра. Поэтому необходимо держать топливную энергетику в запасе», — подытожил Юшков.