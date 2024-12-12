В Европе объявили главным приоритетом навсегда слезть с российской «иглы»

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен сообщил, что власти Евросоюза собираются навеки порвать связи с Россией, отказавшись от поставок топлива. Его слова приводит Politico.

Он назвал своим «главным приоритетом» придумать долгосрочный план, в ходе которого Европа окончательно откажется от всех энергетических связей с РФ. Йоргенсен отметил, что компенсировать всё это планируется использованием активно возобновляемых источников энергии. По его словам, это поможет региону слезть с «топливной иглы». Еврокомиссар уверен, что такой подход обеспечит ЕС более экологичное будущее.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — пообещал экс-министр климата и энергетики Дании.

Он также признал, что сейчас дела в этой сфере у Европы складываются не так, как хотелось бы. Йоргенсен отметил рост импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), что идёт вразрез со стратегией ЕС, которая как раз призвана бороться с этим.