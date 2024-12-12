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Регион
12 декабря, 07:16

В Европе объявили главным приоритетом навсегда слезть с российской «иглы»

Еврокомиссар Йоргенсен работает над разрывом всех связей с РФ в топливной сфере

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен сообщил, что власти Евросоюза собираются навеки порвать связи с Россией, отказавшись от поставок топлива. Его слова приводит Politico.

Он назвал своим «главным приоритетом» придумать долгосрочный план, в ходе которого Европа окончательно откажется от всех энергетических связей с РФ. Йоргенсен отметил, что компенсировать всё это планируется использованием активно возобновляемых источников энергии. По его словам, это поможет региону слезть с «топливной иглы». Еврокомиссар уверен, что такой подход обеспечит ЕС более экологичное будущее.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — пообещал экс-министр климата и энергетики Дании.

Он также признал, что сейчас дела в этой сфере у Европы складываются не так, как хотелось бы. Йоргенсен отметил рост импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), что идёт вразрез со стратегией ЕС, которая как раз призвана бороться с этим.

Еврокомиссар говорит, что его план будет основываться «в первую очередь на газе, но также на нефти и ядерной энергии». Реализовать его планируется в первые 100 дней с момента вступления Йоргенсена в должность в начале марта 2025 года.

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Годы идут, а Европа всё также ищет замену российскому газу. Недавно «Газпром» увеличил поставки газа в Европу через Украину. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель называет торговлю газом с Россией давней традицией. Она не считает такой подход ошибочным, поскольку в противном случае стране приходит искать других поставщиков с более высокими ценами. В Германии считают, что так политик проверяет мнение общества, готовя его к возобновлению поставок к будущем.

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Shutterstock / FOTODOM / evangulov

Владимир Озеров
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