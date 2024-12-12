Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель словами о российском газе решила проверить общественное мнение, чтобы в будущем возобновить поставки топлива при правительстве с участием ХДС. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения, — Прим. Life.ru). Хорошая черта Мерца — прагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход», — рассказал Нимайер РИА «Новости».

Сейчас кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц может просто забыть об обещаниях Владимиру Зеленскому и начать новые отношения с Россией.