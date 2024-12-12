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12 декабря, 06:21

В Германии заговорили о забвении обещаний Зеленскому после намёка Меркель

Немецкий политик Нимайер: Меркель проверяет мнение общества словами по газу РФ

Бывший канцлер Германии и экс-лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель словами о российском газе решила проверить общественное мнение, чтобы в будущем возобновить поставки топлива при правительстве с участием ХДС. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Это возможно (что заявление было проверкой общественного мнения, — Прим. Life.ru). Хорошая черта Мерцапрагматизм. Если он понимает, что другого пути нет, он быстро меняет подход»,рассказал Нимайер РИА «Новости».

Сейчас кандидат в канцлеры Германии от ХДС Фридрих Мерц может просто забыть об обещаниях Владимиру Зеленскому и начать новые отношения с Россией.

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Напомним, что ранее Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией. Они приносят выгоду и Москве, и Берлину. По её словам, страна получала «российский газ по выгодной цене». Сейчас же Германия закупается у других государств по значительно более высоким прайсам.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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